Portugal perde com os Países Baixos, mas ainda sonha com o apuramento

A seleção nacional perdeu frente aos Países Baixos, por 3-2, e complica as contas do apuramento para os quartos de final da competição.

Depois de um empate na primeira jornada com a Suíça, o filme do jogo com os Países Baixos foi muito semelhante, mas com um desfecho pior para a seleção nacional.

Portugal voltou a entrar mal e já perdia por dois ao quarto de hora. Egurrola fez o primeiro, aos 7 minutos, e van der Gragt dilatou a vantagem, aos 16.

A seleção de Francisco Neto conseguiu empatar, tal como fez com a Suíça. Carole Costa reduziu, de penálti, aos 38 minutos de jogo, depois de confirmada a falta pelo videoárbitro, e Diana Silva chegou ao empate já na segunda parte, aos 47, de canto.

Os Países Baixos, que não contaram com a sua principal referência, uma vez que Miedema testou positivo à Covid-19, reagiram de imediato e empataram dois minutos depois, mas o golo foi anulado por fora de jogo.

O golo da vitória holandesa chegou mesmo, o que representou um fim diferente do filme do jogo em relação à partida com a Suíça. Van de Donk deu a vitória aos 62 minutos.

A polivalente Ana Borges, de 32 anos, tornou-se a jogadora mais internacional do futebol feminino, ao somar o 146.º encontro, superando os 145 de Carla Couto.

Com este resultado, Portugal fica mais longe dos quartos de final, mas ainda sonha com o apuramento.



A seleção está no terceiro lugar, com um ponto, os mesmos que a Suíça. Suécia e Países Baixos lideram o grupo com quatro pontos. Na última jornada, Portugal está obrigado a bater a Suécia.

Avançam para os quartos de final os dois primeiros classificados de cada grupo. Em caso de empate entre duas ou mais seleções, são estes os critérios a aplicar Pontos no confronto direto;