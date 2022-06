Ausência do selecionador "não será entrave" na preparação de Portugal para o Euro feminino

Ana Borges, uma das capitãs da seleção nacional, garantiu, esta quarta-feira, que a ausência do selecionador, Francisco Neto, "não vai ser um entrave" para a preparação para o Euro 2022.

O selecionador nacional continua em isolamento na Casa do Atleta, na Cidade do Futebol, após ter testado positivo para covid-19. Coube a liderança dos treinos aos adjuntos Luís Marques e Rita Gonçalves. Um contratempo que não preocupa Ana Borges.

“Claro que quando está o treinador mais próximo, ele vai puxar mais, vamos ouvi-lo mais, mas não vai ser por aí”, considerou a defesa e avançada do Sporting, em declarações no relvado da Cidade do Futebol.

A experiente jogadora salientou a utilidade do trabalho realizado nos últimos dias, que tem proporcionado a participação de jovens atletas masculinos em jogos-treino realizados em várias das sessões:

"Sabemos, 'a priori', que os rapazes têm mais força, são mais rápidos e é isso mesmo que vamos encontrar na fase final, e é por isso que lá estão as melhores da Europa. Vai dar-nos uma melhor preparação para quando estivermos nos jogos também nos sentirmos mais preparadas para isso."

Durante o Europeu, Ana Borges irá aproximar-se das 150 internacionalizações AA por Portugal. "É sempre especial, uma mais-valia e uma honra," reconheceu a lateral e extrema, de 33 anos.



Portugal realiza três jogos de preparação: um duplo confronto com a Grécia, a 22 e 25 de junho, e com a Austrália, no dia 28, antes de viajar para Inglaterra, no dia 3 de julho, para disputar o Euro 2022.

Seleção nacional com grupo complicado

Na fase de grupos, Portugal defrontará Suécia, Países Baixos e Suíça. As neerlandesas são campeãs europeias e as suecas conquistaram, no passado verão, a medalha de prata nos Jogos Olímpicos.

"É uma fase final em que estarão as melhores equipas da Europa. 'A priori', a Suíça é mais igualada com Portugal," analisou.

Desta forma, "nenhuma equipa será fácil", mas Portugal também tem o seu valor: "Não vamos tornar as coisas fáceis para as nossas adversárias."

O Euro 2022 realiza-se de 6 a 31 de julho, em Inglaterra. Portugal, chamado a substituir a excluída Rússia, integra o Grupo C, juntamente com Suíça (9 de julho), Países Baixos (13) e Suécia (17).