Leonel Pontes perspetiva um Ronaldo em "grande forma" no Mundial

O Campeonato do Mundo do Qatar será o último em que Cristiano Ronaldo irá participar? E o Europeu de 2024?

Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo prepara-se para participar no seu quinto Mundial da carreira. Apesar da idade, Leonel Pontes não tem dúvidas: Cristiano vai preparar-se muito bem para o Mundial do Qatar.

O atual treinador do Sporting da Covilhã, da II Liga, continua a manter uma forte relação de amizade com o capitão da seleção portuguesa.

Cristiano Ronaldo vai chegar ao Mundial do Qatar em grande forma. A garantia é dada, em Bola Branca, por Leonel Pontes, antigo tutor e treinador do capitão da seleção nacional.

"Com ele tudo é possível. Mas ele vincou bem que sairá pelo seu próprio pé, ou seja, ele é que vai decidir quando irá terminar a carreira. O Cristiano Ronaldo é uma figura única em Portugal e no futebol mundial, tem mantido um rendimento elevadíssimo e tem respondido a quem pensa que ele já está numa fase descendente da carreira", refere.

Leonel Pontes viu com atenção o jogo da última noite frente à Macedónia do Norte e Cristiano Ronaldo merece nota muito positiva.



"Na minha opinião, ele esteve muito bem. Não fez golo mas correu, lutou, pressionou e teve uma excelente atitude defensiva. Puxou a equipa portuguesa para a frente, ligou o jogo de Portugal e teve um contributo muito importante de maturidade e liderança dentro de campo", ressalva.

Ousadia e coragem de Fernando Santos

Nestas declarações a Bola Branca, Leonel Pontes elogia o selecionador Fernando Santos pela forma como montou a equipa no jogo da última noite.



"Fiquei muito contente com a qualificação de Portugal, era algo que nós queríamos. A equipa esteve muito bem e principalmente o selecionador Fernando Santos. Teve atitudes corajosas e arrojadas na forma como mudou o que tinha de mudar. Preparou muito bem o jogo e foi inteligente na preparação do mesmo. A equipa foi mais madura, assertiva e muito forte defensivamente", conclui.

Portugal vai ser cabeça de série no sorteio do Mundial 2022, no Qatar. Bélgica, Brasil, França, Argentina, Inglaterra, Qatar e Espanha completam a lista de cabeças de série. O sorteio realiza-se na próxima sexta-feira, a partir das 17h00.