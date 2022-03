Último Mundial de Cristiano Ronaldo? "Quem manda sou eu, ponto final"

O capitão da seleção nacional, Cristiano Ronaldo, não se compromete que o Qatar possa ser o úlltimo Campeonato do Mundo da sua carreira.

O avançado de 37 anos diz que é ele "quem manda" em relação ao futuro da sua carreira e garante que continuará a jogar se "lhe apetecer".

"Começo a ver que muitos de vocês fazem a mesma pergunta. Quem vai decidir o meu futuro sou eu, mais ninguém. Se me apetecer jogar mais mais eu jogo, se não me apetecer jogar mais, não jogo. Quem manda sou eu, ponto final", disse, em conferência de imprensa no Estádio do Dragão.

Cristiano Ronaldo procura marcar presença no quinto Mundial da carreira, depois de ter estado na Alemanha, em 2006, África do Sul, em 2010, Brasil, em 2014, e Rússia, em 2018.

O avançado do Manchester United é o recordista de internacionalizações, 185, e golos, 115, pela seleção nacional.