José Pereira defende Fernando Santos. "Portugueses começam a ficar fartos de quem tem sucesso"

Depois da qualificação para o Mundial do Catar, Fernando Santos tornou público o sonho de conquistar o título de campeão do Mundo na competição agendado para os meses de novembro e dezembro deste ano.

"O Fernando Santos foi o treinador com maior sucesso na seleção A, e por isso, tem toda a legitimidade para pensar que pode ser campeão do Mundo, e por aquilo que já fez na seleção, temos a obrigação de acreditar naquilo que é o seu desejo e o seu trabalho, até pelo que representa para o futebol português", diz a Bola Branca , antes de continuar.

O presidente da Associação Nacional de Treinadores, José Pereira, considera perfeitamente normal um treinador com os títulos que Fernando Santos já conquistou acreditar que é possível a Portugal chegar ao título de campeão do Mundo.

Quanto a uma possível saída de Fernando Santos, após a realização do Mundial do Catar, o presidente da Associação Nacional de Treinadores considera natural que o selecionador equacione o futuro, tendo em atenção algum cansaço e alguma falta de reconhecimento pelos êxitos alcançados.

"Parte dos portugueses começam a ficar fartos das pessoas que têm sucesso. Uma vezes é por competência, outras é por sorte. Mas a sorte escolhe normalmente aqueles que fazem por isso, que é o caso do Fernando Santos, que tem feito uma carreira digna de registo", começa por explicar.

José Pereira considera "natural que em determinada alturas as pessoas se saturem, como pode acontecer com Fernando Santos, que também pode sentir alguma falta de reconhecimento do seu trabalho. Ele pode pensar no seu futuro e na sua possível saída da seleção, o que confirma a sua grande personalidade, e que não abdica dela", afirma.

Fernando Santos tem contrato até 2024, estando ainda previsto que oriente a seleção no Campeonato da Europa desse ano.

Portugal vai ser cabeça de série no sorteio do Mundial 2022, no Qatar. Bélgica, Brasil, França, Argentina, Inglaterra, Qatar e Espanha completam a lista de cabeças de série. O sorteio realiza-se na próxima sexta-feira, a partir das 17h00.