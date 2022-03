Fernando Santos. “Agora vamos atrás do sonho”

O selecionador Fernando Santos estava feliz com a qualificação para o Qatar, mas já a olhar para a frente.

“Estamos com todo o mérito no Campeonato do Mundo. E agora vou atrás do sonho. Meu e de todos os portugueses. Era importante estar lá, agora vamos atrás do sonho. Qualidade há muita, se houver sempre o espírito de equipa que mostrámos hoje, ficamos mais perto”, disse.

Questionado sobre se cumpriu um sonho, Fernando Santos foi perentório: "O único sonho que eu tenho é ganhar uma terceira competição. Já ganhei duas competições e sonho muito em ganhar uma terceira."

O técnico de Portugal começou por "dar os parabéns aos jogadores pela fantástica atitude que tiveram”.

“Nos primeiros dez minutos não conseguimos acertar, mas os jogadores, com o seu espírito coletivo, a sua criatividade e o apoio do público, conseguiu uma vitória justa. Não me lembro de uma oportunidade da Macedónia do Norte”.

Depois da derrota com a Sérvia vieram as críticas, Fernando Santos encarou-as "com a mesma tranquilidade que sempre tive, de consciência tranquila."