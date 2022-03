Fernando Santos: "Este é o momento para ganhar"

"Este é o momento para ganhar. Estarmos presentes no Campeonato do Mundo é o nosso foco. Foco total de todos nós, dos jogadores, do povo", amplia o treinador, no sentido de passar a mensagem de que "estamos a jogar por Portugal".

Sinal dessa união, ressalva, é o facto de a lotação do Estádio do Dragão para o jogo com a Turquia, da meia-final do "play-off", estar esgotada há muito tempo. "Uma demonstração clara da confiança do povo é que o Estádio do Dragão está esgotado há muito tempo".

Sem preocupações com a história

Desde 1998 que a seleção nacional não falha uma fase final de uma grande competição e o treinador que ficou ligado à maior conquista, a vitória no Euro 2016, não quer, naturalmente, ficar com o seu nome associado a um momento tão negativo.

No entanto, Fernando Santos sublinha que não está preocupado "com as leituras que farão deste momento no futuro". Neste momento, toda a sua atenção está direcionada para o objetivo de estar no Mundial 2022.

"Estamos convictos de que juntos vamos alcançar o nosso objetivo. Temos de colocar em campo o nosso talento e puxar pela força coletiva da nossa equipa", observa.

Favoritismo assumido

Portugal começa por defrontar a Turquia na quinta-feira, 24 de março, às 19h45, e, se vencer, jogará na semana seguinte com o vencedor da eliminatória disputada entre Itália e Macedónia do Norte. O caminho para o Qatar passa por ultrapassar estas duas barreiras finais.

Fernando Santos faz uma avaliação cuidada da Turquia, destacando que se trata de um "adversário com muita qualidade". O selecionador exige que haja "muito respeito" pelo adversário, mas admite que, com a qualidade que Portugal tem e jogando em casa, a sua equipa é favorita.