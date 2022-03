Gonçalo Inácio pode estrear-se pela seleção A de Portugal

De regresso estão Cédric Soares - a equipa não conta com Nélson Semedo, lesionado, e com Cancelo, castigado para o jogo com a Turquia - e Otávio. Em comparação com a convocatória anterior, registam-se seis saídas e cinco entradas.

Fernando Santos chamou 25 jogadores para o "play-off" de apuramento para o Mundial 2022, com destaque para a estreia de Gonçalo Inácio. O central do Sporting entra na lista, para compensar a ausência de Rúben Dias, lesionado.

Portugal falhou o apuramento direto para o Mundial 2022 e tem de ultrapassar dois adversários para garantir presença no Qatar, no final do ano. Primeiro defronta a Turquia, na quinta-feira, 24 de março, no Dragão, e, se vencer, decide a qualificação com o vencedor do encontro entre Itália e Macedónia do Norte, a 29 de março, também no Dragão.

Rúben Dias, Renato Sanches e Nélson Semedo, todos lesionados, estão fora do "play-off". João Cancelo está castigado e falha o jogo com os turcos. O desafio da próxima quinta-feira, já com lotação esgotada, está agendado para as 19h45. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.