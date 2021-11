"Se Fernando Santos desconfiasse que os jogadores já não confiavam nele, demitia-se"

Kostas Katsouranis garante esta terça-feira, em exclusivo a Bola Branca, que Fernando Santos já teria saído pelo próprio pé da seleção portuguesa se "desconfiasse que os jogadores já não confiavam nele".

Mais, o antigo jogador do Benfica e internacional grego, dois momentos em que esteve com o português, assegura que, se fosse essa a perceção do treinador, Fernando Santos "demitia-se".

"Não acredito que os jogadores não queiram a continuidade de Fernando Santos. Se Fernando Santos desconfiasse que os jogadores já não confiavam nele, ele sairia, não ia esperar", reforça o antigo médio.



Katsouranis afiança que Fernando Santos "tem uma mentalidade vencedora" e que a partilha com os jogadores com um objetivo: "Procuram sempre o sucesso."

Katsouranis acredita que Portugal irá ao Qatar

Recordando que o técnico já conquistou um Europeu, uma Liga das Nações e ajudou a que a seleção tenha "subido muitos patamares", Katsouranis tem a firme convicção de que Fernando Santos "vai conseguir apurar a seleção para o Qatar".

O antigo médio do Benfica sai em defesa de Fernando Santos, embora recuse ir demasiado longe na sua opinião pessoal.

"O importante não é ser eu a explicar aos portugueses porque devem acreditar em Fernando Santos, o importante é que ele merece que acreditem. Merece que os portugueses acreditem em Fernando Santos. Porque é um bom treinador, porque teve sucesso com a seleção de Portugal. Agora, eu entendo que este momento não é bom, mas o futebol é assim", conclui.

Bola Branca sabe que o lugar de Fernando Santos não está em causa para os responsáveis da Federação Portuguesa de Futebol. O selecionador está de pedra e cal no comando e vai orientar a seleção no "play-off" de acesso ao Mundial 2022. O sorteio realiza-se a 26 de novembro.