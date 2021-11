Bernardo Silva falha primeiro treino da seleção nacional

O jogador do Manchester City, que esteve em grande no dérbi da cidade de Manchester, no sábado, apresentou queixas musculares e não subiu ao relvado.

Bernardo Silva não treinou, esta terça-feira, com a seleção nacional, na Cidade do Futebol, em Oeiras, na primeira sessão de trabalho da equipa, a pensar nos dois últimos jogos da fase de apuramento para o Europeu, frente à República da Irlanda e à Sérvia.

Fernando Santos já contou com José Sá e Gonçalo Guedes, chamados de urgência na segunda-feira, para compensar ausências de última hora. Anthony Lopes, João Mário e Rafa, devido a lesões, saltaram da convocatória original.

Portugal joga na quinta-feira em Dublin, com a República da Irlanda. No domingo, em Alvalade, com a Sérvia, define quem vence o grupo e se apura automaticamente para o Mundial 2022. O segundo classificado terá acesso a um "play-off". Os dois jogos da seleção nacional estão marcados para as 19h45. Partidas com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.