Rafa, João Mário e Anthony Lopes dispensados da seleção. José Sá e Gonçalo Guedes chamados

Anthony Lopes, Rafa e João Mário foram dispensados pela seleção nacional devido a lesão. Para os seus lugares, José Sá, guarda-redes do Wolverhampton, e Gonçalo Guedes, avançado do Valência, foram chamados à convocatória.

Analisados os relatórios médicos, e tendo em conta o tempo de recuperação previsto, o selecionador nacional decidiu dispensar o guarda-redes do Lyon e os dois jogadores do Benfica.

O Benfica anunciou, em comunicado, as lesões de Rafa e João Mário. O extremo está a contas com uma lesão muscular na coxa direita, enquanto que o médio sofreu uma contusão lombar à direita.

Os jogadores escolhidos pelo selecionador nacional juntam-se esta segunda-feira ao final do dia na Cidade do Futebol. Com as baixas, a convocatória passa de 26 para 25 jogadores.



