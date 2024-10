José Manuel Antunes: “Varandas tem enorme complexo de inferioridade em relação ao Benfica”

“Em vez de falar dos méritos do seu clube, que são alguns, perdeu 90% da entrevista a falar do Benfica. É um complexo de inferioridade e é, sobretudo, triste e lamentável que o Sr. Varandas se esqueça de que tem lá 20 milhões [de euros] que provieram, alegadamente, do roubo a um banco, da questão das VMOCS, em que o Sporting foi beneficiado em milhões de euros, e do caso do 'cashball', que é um caso que não foi nada transparente. O Sporting tem tanto telhado de vidro, que é preciso ter uma lata descomunal para vir falar do Benfica”, acusa, em entrevista a Bola Branca .

José Manuel Antunes acusa Frederico Varandas de ter “um enorme complexo de inferioridade em relação ao Benfica”. O antigo vice-presidente das águias considera que este sentimento se torna evidente pelo tempo dedicado ao rival na entrevista do presidente do Sporting à RTP .

Para o antigo vice-presidente do Benfica, o paralelismo traçado por Frederico Varandas entre a acusação de corrupção ativa aos encarnados e o processo “Apito Dourado”, que visou o FC Porto, é algo que “não tem ponta por onde se pegue”.

“Isso é tão ridículo. Toda a gente ouviu as escutas do Apito Dourado, toda a gente sabe que são jogos concretos, árbitros concretos, factos concretos. Este processo do Benfica é um monte de suposições em que não há nada de concreto, não há um jogador acusado de ter facilitado o Benfica, não há um resultado que seja dado como tendo sido viciado e a questão da Vitória de Setúbal é completamente ridícula. É tudo tão falacioso, quando comparado com o Apito Dourado, que essa comparação não tem ponta por onde se pegue”, atira.

Caso dos e-mails é "mancha"

Apesar de discordar de Varandas, nestas declarações à Renascença, há um assunto em que está em José Manuel Antunes está em sintonia com o presidente do Sporting: as acusações ao Benfica deixam uma “mancha”, independentemente da decisão judicial.

“A mancha fica sempre, claro, até porque a maior parte das pessoas não tem o mínimo conhecimento de direito e, portanto, ficam baralhadas. O que ressalta nas parangonas dos jornais é que o Benfica está acusado de crimes e de corrupção, essa mancha fica”.

Por essa “macha”, José Manuel Antunes entende que “se o Benfica for ilibado, deve pedir uma minimização ao Ministério Público” pelos danos reputacionais de um processo que, na sua opinião, “não tem ponta para onde se pegue”.