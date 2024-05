Rui Costa confirma continuidade de Roger Schmidt

O presidente do Benfica, Rui Costa, faz balanço da temporada que agora termina na Btv perante vários jornalistas, incluindo João Fonseca, da Renascença, e confirmou a continuidade do treinador Roger Schmidt. Leandro Barreiro é reforço e Carreras vai continuar. O clube precisa de vender, mas o mercado ainda está parado e os reforços estão identificados. Auditoria e Estatutos estão prontos a ser apresentados. Roger Schmidt "Estão reunidas as condições para continuar a ser treinador do Benfica, Roger Schmidt vai continuar a ser treinador do Benfica. De resto, nunca houve da nossa parte uma notícia contrária a isso e se não considerasse que ele tivesse todas as condições para continuar a ser treinador evidentemente a minha opção seria até mais fácil, mais populista, mas acredito na estabilidade do projeto, acredito no treinador que já deu mais do que mostras da qualidade dele". "Este ano efetivamente houve coisas que não correram como esperávamos e desejávamos, acabámos a temporada aquém do que eram as expectativas iniciais mas não faço nem nunca farei deste treinador um bode expiatório porque não foi o único responsável. Terá as suas responsabilidades também, como é óbvio e inerente, mas não é o único responsável de todo e o que nos importa agora é criar as condições necessárias e internas para que ele possa fazer o mesmo trabalho que fez há um ano e é com ele que tenho a máxima convicção de que iremos conquistar títulos no próximo ano. E é nesse sentido que já estamos a trabalhar há imenso tempo, para emendar o que não foi bem feito este ano, e para que possamos entrar na próxima época da mesma forma que entrámos há um ano." Se considerássemos que a responsabilidade e a época não tão positiva como há um ano tivesse sido meramente, inteiramente da responsabilidade de Roger Schmidt, talvez a situação seria outra, ou se achasse que não tivesse condições para continuar. Este ano, e não vale a pena esconder, não tivemos o mesmo acerto em termos do input que demos à equipa. Este ano não conseguimos ter o mesmo sucesso, sobretudo imediato, face à adaptação de jogadores, menor convencimento de jogadores inicialmente. Há um ano, se bem se recordam, praticamente desde a primeira jornada Roger Schmidt acertou no onze e o onze foi andando durante a época toda. Este ano tivemos vários problemas para resolver desde o início até ao fim da época e é aqui que considero que não seja meramente culpa de Roger Schmidt. O trabalho foi feito em conjunto. Efetivamente há coisas que não correram bem, não acertámos e temos que assumir. Eu em primeira pessoa assumo essa responsabilidade. E daí dizer que nos resta agora criar as mesmas condições que criámos há um ano para desempenhar o trabalho que tivermos para desempenhar". "Numa conversa franca que tivemos, a vontade dele é expressa: de grande dinamismo para que na próxima época corra melhor. Está de corpo e alma neste clube, rejeitou muita coisa para ficar, não importa estar a falar de quantas coisas e de quem rejeitou para continuar no clube, mas ele acredita plenamente que pode continuar ou voltar a fazer o que fez há um ano".

Jurasek, Bernat, Bah "Há pouco falava dos laterais e quando falo dos laterais, perguntam por que não nos reforçámos mais nas laterais. Partimos para a época com dois laterais esquerdos, um lateral-direito - não inventamos nada - e partimos com um plantel com um joker, o Fredrik. A posição dele é de joker, joga bem em qualquer posição. Tivemos um problema de adaptação imediata de Jurásek, não vou esconder absolutamente nada, percebemos que estava a demorar a adaptar-se à responsabilidade de jogar no Benfica mas não deixámos de ir buscar um jogador que vinha completamente credenciado, como é Bernat. Em relação a Bernat, chegou ao Benfica, sim, com um problema em fase final de recuperação, uma recuperação que foi extremamente avaliada, chegou com uma lesão muscular que não impediria nunca a sua continuidade. E o facto é que nunca tivemos Bernat. Chega com 5 anos de Bayern Munique, PSG... e posso até dizer que chega com mais cartel do que aquele com que Grimaldo sai do Benfica. O facto de Grimaldo não ir à seleção espanhola tinha também a ver com o Bernat, que lá estava. Não quer dizer que seja melhor ou pior, mas Bernat chega com mais cartel do que aquele com que Grimaldo saiu. O que acontece é que não tendo Bernat quase no ano inteiro, fustigado com lesões raras na carreira dele, entre elas uma lesão grave, e ficamos sem lateral-esquerdo. Porque Jurásek não teve o rendimento que esperávamos, não tínhamos Bernat e se calhar por destino, ou infelicidade nossa, o Bah este ano fez praticamente meio campeonato." "Estivemos praticamente grande parte da época sem os laterais de raiz, quer de um lado quer do outro, onde Roger Schmidt teve de acabar por improvisar. É um erro crasso, assumido. Todas estas circunstâncias impediram que as rotinas que tivemos no primeiro ano de Schmidt, bem vincadas, acabassem por ser inseridas, introduzidas, porque foi quase mexer na equipa constantemente para dar um equilíbrio face ao que foi acontecendo ao longo do ano e face às nossas falhas. Seria mais fácil para mim dizer: tive lesões daqui, lesões dali, o que podia fazer? Se calhar devíamos ter feito mais e não conseguimos. Aqui tivemos muitos problemas e obrigámos o nosso treinador a ter de improvisar muitas vezes para equilibrar a equipa e até ser contestado por isso muitas vezes sem ter responsabilidade de ser médico, jogador e tudo e mais alguma coisa. Nesse sentido considero que não posso considerar Roger Schmidt bode expiatório num ano em que variadíssimas coisas não nos ajudaram a ser melhor do que no ano anterior, inclusive campeões." Contestação dos adeptos "Este ano, na parte final, nomeadamente quando o título já era uma miragem, a desilusão de sair da Liga Europa nos quartos-de-final também aconteceu e portanto tem de se aceitar que os adeptos tenham contestado e criticado a época. Mas vamos partir para uma época nova e tenho a certeza absoluta que não há um benfiquista que não queira começar bem, a lutar pelo título, e que haja essa divisão. É o meu apelo mas a minha convicção. Só todos juntos podemos alcançar alguma coisa e sabemos o quanto valemos todos juntos. Este ano houve episódios que não foram bonitos, é inegável que aceito e respeito as contestações. Há um limite para elas e não beneficia ninguém, não beneficia quem está dentro de campo, como é óbvio.

Kokçu "Se me perguntarem pessoalmente o que considero de Kökçü, digo que gosto ainda mais dele hoje do que o que gostava há um ano quando o vi. É um jogador com características fantásticas, qualidade fantástica e que não conseguiu expressar ao máximo o seu potencial. Mas acho que é inequívoco e que todos consideram que Kökçü é um jogador de nível elevadíssimo. O dinamismo da equipa, a forma de jogar da equipa não beneficiou muitas vezes as suas principais características mas isso também faz parte de todos os jogadores. E não esquecer que há aqui o aparecimento de um miúdo que acabou por se afirmar de uma forma clara, que se chama João Neves, e nós não conseguimos meter 14 jogadores em campo. Isso não invalida que estejamos perante um jogador de enormes qualidades e que tenho a certeza que terá um futuro brilhante porque tem caráter, tem carisma, tem qualidade. É um ativo do Benfica e temos todo o orgulho nisso."

Novamente Roger Schmidt "Este treinador já mostrou qualidade. Há um ano, era endeusado por toda a gente. É sinal que fez alguma coisa bem feito e dá garantias que pode repetir esse feito. Relativamente à pergunta, se as coisas não começarem bem, se tudo pode descambar, não tenho a menor dúvida que se recomeçar tudo do zero e as coisas não comecem a correr bem do princípio, eu seria na mesma o primeiro a ser julgado, por ter tirado um para meter um pior. Esse risco temos de o correr, essas decisões precisam de ser tomadas."



"Esta decisão que foi tomada é unicamente naquilo que eu acredito que seja para o Benfica o melhor. Acredito também que os nossos sócios e adeptos vão partir para esta época de uma forma positiva, com a crença e união que esta equipa precisa. É assim que o Benfica se torna o clube maior do mundo. É quando está toda a gente junta. Conheço isso do campo até à bancada, já o disse algumas vezes. Quando a família está unida é muito mais difícil para os adversários. É isso que eu sonho, é isso que eu quero. E esta tomada de decisão é em prol disso. Por mais que se diga que se o ambiente está assim e o treinador vai continuar, a coisa não vai melhorar, também nada me garante que um treinador novo me dê outras soluções e acredito plenamente nas capacidades deste treinador. Há um ano era endeusado, não foi um acaso. Temos de preparar a época de forma melhor, de forma diferente, dando todas as condições para voltarmos a conquistar títulos."

Investimento de 100 milhões "O Benfica investiu 100 milhões de euros, mas não investiu 100 milhões de euros para meses. Investiu 100 milhões de euros em ativos. Há esse estigma da quantidade de dinheiro que o Benfica investiu, mas o Benfica não pegou em 100 milhões de euros e não os atirou à rua. Quando se investe é a pensar nos resultados desportivos, mas o Benfica criou, modificou tudo aquilo que era a dinâmica do futebol profissional. Quando fiz o balanço do mercado de janeiro, tive a oportunidade de referir que o Benfica tem hoje uma panóplia de jogadores a baixo dos 23 anos, que são mais-valias futuras seguramente. Desportivas, primeiro, e mais tarde, financeiras.



"O primeiro objetivo será sempre desportivo. O Benfica não pegou em 100 milhões de euros e não os mandou à rua, até porque parte desse dinheiro que está a ser avaliado, já vem do mercado de janeiro, onde o que pretendemos fazer foi anteciparmo-nos ao mercado internacional com a contratação de jogadores que acreditamos que venham a ser grandes mais-valias futuras como é o caso do Marcos Leonardo que chegou ao Benfica com a idade que chegou e vai impor-se com toda a certeza, assim como outros. Não se pode avaliar só que se gastou 100 milhões de euros. É um facto que os investimos e não ganhámos e eu não posso fugir a isso, mas não investimos 100 milhões de euros para meses. Investimos 100 milhões de euros em ativos, que são ativos do clube. Muitos deles não conseguiram dar o resultado imediato, mas não tenho a menor dúvida que serão mais-valias para o futuro."

"O Benfica não vai investir todos os anos 100 milhões de euros. Não esquecer que nós fizemos uma completa remodelação dos ativos do Benfica. Passando de 60 e tal ativos para os que temos hoje, que são muito menos. Procurando também desse modo criar um núcleo de jogadores protegidos por um grupo de jogadores mais experientes, como Otamendi, Di María, João Mário, do Rafa, do Aursnes que também já está nesse patamar. Queríamos criar um núcleo de jogadores válidos desportivamente, jovens de grande valor, que possam ser mais-valias futuras para o clube. Se fizerem a vossa análise percebem que esta estratégia tem sentido."

Di Maria "O Di María, assinou por um ano - e o que vou dizer, não o vai deixar chateado - , assinou um ano, porque na cabeça dele, queria terminar a carreira na Europa onde começou [no Benfica], e depois terminar na Argentina, Por razões que vocês conhecem, que foram públicas, esta posição da Argentina já não está tão delineada quanto isso. Para a semana iremos ter uma reunião com o representante do Di María, onde iremos perceber se continua mais um ano ou não. Não consigo dizer hoje se fica ou não fica. Temos essa esperança, mas para o início da próxima semana teremos uma reunião decisiva para decidir isso."

João Neves após derrota com FC Porto "Vi muita gente preocupada por ter sido o João Neves a falar nesse jogo, naturalmente, quem deveria ter falado nesse jogo era o capitão de equipa, o Otamendi que não o poderia fazer, pois estava castigado, tinha sido expulso. Foi um jogo complicado, difícil, que nos marcou bastante, mas em relação ao João Neves deixem-me dizer-vos que não conhecem a personalidade deste rapaz, o perfil dele no balneário e posso dizer que é bem marcante, mesmo nesta idade é um líder nato e tenho a certeza absoluta, que a posição de colocar o João a falar naquele jogo, é também uma mensagem para dentro. O João não ficou incomodado por ter falado, antes pelo contrário, por ter sido ele a dar a cara naquele dia."

Reforços e mercado "Nós não mandamos no mercado, temos as nossas ideias para aquilo que vamos atacar no mercado mas não mandamos nele. Portanto, o mercado só agora vai começar a funcionar e só dentro deste rol de movimentações que vai haver no mercado internacional nós conseguimos perceber quem sai ou quem entra. Quem entra a gente já tem alvos, como é óbvio e como devem calcular, acreditamos que possam vir a melhorar bastante a nossa equipa. Agora, quem sai vai depender muito do mercado e daquilo que forem as ofertas do mercado num ano que vai ser até um bocadinho atípico pois é ano de Europeu e há muitos clubes que esperam pelos Europeus para tirarem as suas conclusões. Adianto que não será o nosso caso pois os nossos alvos estão todos mais ou menos identificados e iremos atacar assim que pudermos. Mexidas com certeza que irá haver. Esperemos que não sejam muitas, mas irá haver."

"Não é normal numa equipa como o Benfica o ponta-de-lança não ultrapassar os 10 golos numa época. Indiscutivelmente também foi um problema que sentimos na equipa e por isso essas tais rotações de avançados à procura da melhor solução, quer para fazer golos quer para se inserir com o resto da equipa. Não significando isto, e repito e quero deixar bem claro, que seja por ausência clara do jogador mas muitas vezes por adaptações ou o que quer que seja. Recordo que o Darwin quando chegou ao Benfica, o primeiro ano não foi tão produtivo como o segundo. O próprio Gonçalo Ramos quando partiu para a época passada como titular a número 9 havia muita dúvida de muita gente se estava pronto pois na época anterior tinha feito meia dúzia de golos. Portanto é uma exigência muito grande jogar neste clube e há posições muito críticas, esta é uma delas. Inegavelmente foi um dos problemas que tivemos neste ano, os golos da nossa estrutura atacante para não ser de um jogador só pois chegámos a ter quatro, com o Musa. Foi uma lacuna que tivemos e que prejudicou o resultado global dos objetivos que tínhamos para a época. Não estou em condições hoje de vos dizer quem sai ou quem não sai, estou em condições de vos dizer que a equipa será reforçada meticulosamente para ser muito mais forte do que aquilo que foi neste ano."

Gyokeres "Estamos aqui no Benfica Campus e tenho muita coisa para falar sobre o Benfica para estar a falar dos outros clubes. Sinalizados pelo scouting do Benfica estão centenas de jogadores. Resta saber se naquele momento precisamos ou não de alguém para aquela posição. Falou-se tanto desse caso, que o tínhamos sinalizado e perdemos. Nós nunca atacámos porque na altura não precisávamos pois tínhamos o Gonçalo Ramos, que sai muito depois de o Sporting o ter contratado. Nem sequer é uma questão.

Eleições no Benfica "As eleições é tudo o que menos me preocupa... Ponto número um, estamos a falar de eleições que serão em outubro de 2025. Ponto número dois, estarei nesta cadeira até considerar que posso ajudar o clube e não agarrado a uma cadeira à qual nunca me agarrei. Tenho uma paixão, carinho e amor enorme por este clube e serei sempre o primeiro a levantar a mão se considerar que não consigo ajudar este clube. Depois disso a única coisa que quero é que a pessoa que se sentar nesta cadeira seja bem melhor do que eu para levar o Benfica às vitórias que irei festejar no Marquês também como adepto. Esse é o menor dos meus problemas, nunca poderei estar a pensar nas eleições quando tenho tanto a fazer até lá. Só poderei pensar numa situação do género se considerar que não consigo ajudar o Benfica a conquistar aquilo que toda a gente ambiciona para o clube. Os adeptos do Benfica podem estar aliviados porque essa é a minha grande alma, não estar preso a nada a não ser o amor que tenho a este clube."

Rafa "Fizemos tudo aquilo que podíamos fazer para manter o Rafa, como tínhamos feito tudo para manter o Grimaldo. Eram dois jogadores de peso no plantel e de rendimento altíssimo, seria descabido se não tivéssemos feito tudo o que estava ao nosso alcance para os tentar manter. Agora respeitamos que esse nosso máximo para os tentar convencer possa não ser o suficiente, pela idade, altura das suas carreiras e disposição mental, para procurarem outros desafios com mais ou menos dinheiro. Cabe a cada jogador decidir. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas se não é suficiente a única coisa que podemos fazer é respeitar e agradecer pelos anos que deram ao clube. No fundo, quando partimos para esta época havia a situação do Rafa se ficava ou não. Foi decisão nossa em conjunto com ele ficar mais um ano e acabámos por não continuar a relação, respeitando plenamente aquilo que Rafa deu ao Benfica. Tem um contrato para fazer fora de Portugal, que neste momento para a carreira e vida dele é mais importante.

Retenção de talento "Temos criado aqui dos maiores talentos que Portugal tem visto nos últimos anos. O António e o João são disso um bom exemplo e tenho a certeza absoluta que atrás deles virão mais. Apelidamos o Benfica Campus de fábrica de talento e assim esperamos continuar. Quanto à retenção do António e do João, tem-se falado muito mas até ao dia de hoje não há nada de concreto que possa divulgar. O mercado ainda não começou a mexer para se poder avaliar o que quer que seja. Agora, não é o Benfica que tem de vender jogadores, é qualquer clube português. Esta é uma velha história que todos os anos tem de ser repetida. A verdade é que não há nenhum clube português que seja capaz de sobreviver sem vendas".

Saídas no scouting "As pessoas não devem ficar preocupadas. Eles não saíram por incompetência, muito menos o scouting fica vazio com estas saídas. É gerido, como sempre foi na minha gestão, por Rui Pedro Braz. Estas saídas são colmatadas e colmatadas internamente. Se há um bom trabalho que foi feito, é que quem vem de baixo está sempre pronto para ocupar o lugar de cima. É válido, uma equipa muito bem preparada e confia plenamente. Desejo a maior felicidade ao Pedro [Ferreira], que era o nosso chief scout, que foi agora embora, o melhor para todos eles, mas é um sinal do que estão a fazer porque se não os outros clubes não vinham cá pagá-los a peso de ouro."

Álvaro Carreras continua e Leandro Barrero é reforço "O Álvaro está confirmado, é mais um daqueles talentos em que temos muita esperança de que tenha uma carreira muito digna. O Leandro também é jogador do Benfica. É um médio muito rotativo, muito dinâmico e vem completar o meio-campo, um espaço que nos faltava. Mais uma solução no meio-campo. Com uma produtividade muito grande, uma capacidade física elevada, qualidade técnica fiável para jogar no Benfica e temos esperança de que seja um grande elemento na próxima temporada."

Auditoria forense "A auditoria está finalizada. Demorou muito mais do que esperávamos inicialmente, mas porque foram analisados 51 contratos, que faziam parte do processo do cartão vermelho. Finalmente está concluída, teve uma série de complementos para poder ser uma auditoria completa, ocupando várias geografias, já foi apresentada à administração do clube e será agora entregue ao MP e apresentada aos sócios como prometido." "Em relação ao processo atual, tudo o que está neste processo não está na auditoria, mas assim que tomámos conhecimento do processo, mandámos abrir uma auditoria nova sobre todos os contratos que possam estar incluídos neste processo. Não estavam na outra porque não faziam parte do processo 'cartão vermelho'. Assim que fui chamado abrimos imediatamente uma nova auditoria. A última coisa que quero é que não se saiba o que realmente se passa. Eu era administrador executivo, foi nessa condição que fui chamado. Prestei todos os esclarecimentos que me pediram. E deixem-me referir: desconheço por completo qualquer plano que visasse prejudicar o Benfica, não quero tão-pouco pensar porque caso contrário não fazia sentido eu continuar no Benfica naquela altura e muito menos estar hoje nesta cadeira. Não caí aqui de paraquedas, sirvo o Benfica desde os 8 anos. Tenho a consciência tranquilamente plena. Sei muito bem o que faço no Benfica, na minha vida, e se há coisa que não permito é que se mexa com a minha honra, a minha idoneidade e a minha lealdade a este clube. Não vim para aqui de paraquedas. Não meto quadro nenhum neste momento porque não consigo aceitar nem na minha cabeça nem na minha consciência por tudo o que faço e por tudo o que sei que sou e pela lealdade a este clube. Posso ter mil e um defeitos, errar em muita coisa, mas neste aspeto magoa-me pensar na ideia de ser desleal com o meu clube. Isso não vou permitir nunca."

José Mourinho "Quem disser, em qualquer clube do Mundo, que não pensa em planos B, C ou D... ou não está a fazer bem o seu papel ou está a mentir. Mesmo com a minha convicção que Roger Schmidt é o melhor treinador para o Benfica neste momento, e não arredo pé disso até prova em contrário, mesmo em situações positivas, mesmo no ano passado, tinha preparado um plano B, C e D. Nunca falei com José Mourinho, ele próprio admitiu isso. Houve uma altura em que foi ver jogos do Benfica e que se começou a julgar que pudesse ser o próximo treinador do Benfica. Nunca falei com José Mourinho, nunca tive uma abordagem como tal"

Schmidt, contestação em Vila do Conde "Roger Schmidt nunca saiu sozinho do estádio como vocès próprios chegaram a dizer. Saiu acompanhado pelo diretor geral do futebol. Nunca esteve sozinho em nenhum deste processo. Muita gente diz que eu devia ter feito isto ou aquilo... se fizerem essa pergunta ao Roger Schmidt, ele dirá que nunca deixou de sentir apoio interno, nunca deixou de sentir a minha confiança e a confiança da estrutura do futebol. Isso é pragmático. Não podemos pegar por coisas que não são dinâmicas do futebol. Não saiu sozinho, saiu acompanhado pelo diretor do futebol. Eu saí apenas uns minutos antes dele, até para se alguma coisa houvesse ser eu a dar a cara e a estar lá. Esse conflito interno não existe. Tenho a certeza absoluta que ele vai dizer, não só porque sim, que nunca se sentiu sozinho neste processo. Ele sentiu sempre todo o apoio. E se a minha saída sozinho pudesse levar o foco para mim?"