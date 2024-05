"Encaixou como uma luva no Benfica": Rui Vitória reflete sobre personalidade, importância e o pecado de Rafa

O futebolista mudou-se de Braga para o Benfica na época 2016/17, depois do Europeu conquistado e de três temporadas com a camisola dos minhotos. Antes esteve no Feirense, onde surgiu no futebol profissional, após muitas épocas na formação do Alverca. Aos 30 anos e depois de oito anos no clube, com quem ganhou três campeonatos e duas finais no Jamor, Rafa vai finalmente abandonar o Benfica, em final de contrato. Em conversa com Bola Branca, Rui Vitória, o treinador que o recebeu no balneário encarnado, revela quem era este jogador, o que provocou, como se transformou, o que faltou fazer e ainda deixa um lamento.

A chegada à Luz

“O Rafa chegou ao Benfica numa situação um tanto ou quanto particular, porque veio do Braga e na altura estava a ser disputado por dois ou três clubes dos chamados grandes. Foi um investimento que o Benfica fez porque se entendeu que tinha um perfil que se adequava ao que era o Benfica, com uma margem de progressão enorme. Tem características ímpares, poucos jogadores no mundo têm aquela capacidade que ele tem de acelerar o jogo. Com 23 anos era uma aposta naturalmente muito forte e certeira. Chegou sem qualquer receio, com uma vontade grande e, ao mesmo tempo, sem qualquer preocupação com o valor que tinha sido pago por ele. Teve uma entrada perfeitamente normal, era um miúdo novo à procura de uma nova situação.”

A chegada II

“Adaptou-se muito bem. Tem uma personalidade diferente, muito sereno, muito pacato. Integrou-se facilmente com os jogadores e ao mesmo tempo com um grupo mais restrito de jogadores, facilmente começou a ser aceite pelos colegas. Diria que foi um processo normal de adaptação. Claro que, sempre do ponto de vista do que vinha do exterior, havia aquela pressão pelo valor da transferência, mas para ele era completamente indiferente. Estava a fazer o seu trabalho de uma forma completamente normal.”

Jogador decisivo

“O Rafa acabou por dar muito ao Benfica, no meu entendimento. É um jogador com características diferenciadas como já disse, em que a qualquer momento pode resolver um jogo. Foi decisivo em muitos momentos, principalmente nos últimos anos. No início teve mais dificuldade, talvez porque o contexto competitivo era outro, acima de tudo na finalização precisava de evoluir nesse aspecto. foi evoluindo significativamente, mas estou em crer que se tivesse em parte quando era mais jovem teria sido um jogador de nível mundial, mas deu muito ao Benfica. tinha pormenores de grande qualidade que resolviam jogos, isso hoje em dia vale muito dinheiro. era um jogador que nos últimos anos foi determinante e que vai ser difícil de substituir.”

O que o clube fez pelo futebolista

“O Benfica proporcionou ao Rafa uma evolução enquanto jogador, também enquanto homem. E uma melhoria na sua vida, mas fundamentalmente jogar a um nível elevado, como estar na Liga dos Campeões, e evoluir como jogador, viver realidades que noutro contexto não viveria. E ser também uma referência do Benfica nos últimos anos. Vai ser um jogador que vai ser recordado por todos como um jogador de grande qualidade que o Benfica teve. O Benfica permitiu-lhe essa afirmação e evolução enquanto jogador. Foi uma combinação perfeita, o Rafa encaixou como uma luva no Benfica. Podia ter tido um rendimento superior numa fase inicial, mas o que fez foi muito bom. É um jogador que tem uma marca no Benfica e vai ser uma referência, toda a gente vai recordá-lo nos próximos anos.”

Desfecho

“Esta é daquelas situações que naturalmente os sócios e simpatizantes não gostavam que acontecesse, que era o Rafa sair. Obviamente que estamos com oito anos de Benfica, já são muitos anos para o futebol atual, conseguir mantê-lo durante todo este tempo é de enaltecer. Agora com 30 anos, brevemente 31, obviamente que os jogadores nestas alturas pensam em fazer o seu último bom contrato."

Desfecho II

“Estando livre, vai à procura de melhorar a sua vida. Faz parte desta indústria, mas penso que era muito interessante manter um jogador destes, então no futebol de agora, em que se troca com muita facilidade… Conseguir manter um jogador que já tem oito anos de casa, e acabar a carreira aqui, ficava um marco muito forte na vida do Rafa e na do Benfica. Mas isto é o futebol. Acho que nestas alturas há pouco a fazer, a não ser fazer despedidas em beleza e cada um seguir o seu caminho. O Rafa vai continuar a ser um grande jogador, o Benfica vai continuar a ter um futuro obviamente muito forte com outros jogadores.”