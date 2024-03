Galatasaray elogia Rafa Silva

O treinador do Galatasaray, Okan Buruk, deixa elogios a Rafa Silva, do Benfica.

“Rafa Silva é um jogador muito valioso e bem sucedido. Muitas equipas de muitos países vão querer contar com ele. Vão aparecer muitos jogadores a custo zero. Eu estou atualmente focado na liga, mas os preparativos do nosso departamento que acompanha os jogadores continuam. As decisões serão tomadas daqui a algumas semanas, de acordo com o desempenho desta temporada”, referiu.

Rafa, de 30 anos, soma 18 golos e 14 assistências em 44 jogos pelo Benfica, numa altura em que está no último ano de contrato.