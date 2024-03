Benfica perde em Lyon e está fora da Liga dos Campeões

O Benfica voltou a perder com o Lyon, desta vez 4-1, e está fora da Liga dos Campeões feminina de futebol.

As encarnadas já tinham perdido 2-1 em casa, mas tentaram em França manter viva a eliminatória.

As comandadas de Filipa Patão ainda igualaram o marcador, com um tento de Marie Alidou, mas nos descontos sofreram dois golos que ampliaram o resultado numa altura em que as encarnadas procuravam o tento que ainda empatasse a eliminatória.

Pelas campeãs gaulesas marcaram Delphine Cascarino (que bisou) e Diani (que também bisou).

Nota ainda para um erro de arbitragem na primeira parte, ainda com 0-0: a guarda-redes Endler faz falta dentro da área sobre Chandra Davidson, mas a árbitra não assinalou a grande penalidade.

Destaque também para o regresso de Jéssica Silva, entrada na segunda parte, após ter perdido os últimos dois jogos da equipa.

O Benfica cai assim nos quartos de final da Champions. Foi a primeira vez que uma equipa portuguesa chegou às oito melhores da Europa.

Veja o golo de Alidou e o lance polémico do primeiro tempo: