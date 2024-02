Schmidt ainda não sabe se vai contar com João Neves contra o Toulouse

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, acredita que os encarnados vão passar o Toulouse na Liga Europa, mas vai ser uma partida difícil. Quanto a João Neves, só esta quinta-feira vai decidir se joga.

Jogo difícil, mas para passar

"Espero um jogo difícil, a segunda mão de um jogo a eliminar é sempre diferente e difícil. Equipa está muito muito motivada para continuar na competição, assim como o Toulouse. A vantagem do Benfica irá diferenciar a abordagem do Toulouse para o jogo, uma vez que estão em desvantagem na eliminatória. Temos 90 minutos para mostrar que merecemos passar à próxima fase da competição."

João Neves

"Ficámos muito chocados e tristes com o que aconteceu. Tentámos dar o apoio necessário ao João Neves. Ouvimos o jogador, foi ele que decidiu que queria treinar e viajar com a equipa. Mas é claro que precisará de tempo para lidar com toda esta situação. Para amanhã, terei que pensar [sobre a titularidade] e falar com ele. Ainda não sei."

Boa fase

"Tentámos jogar sempre com intensidade e o nosso melhor futebol, mas podemos fazer sempre melhor. Se jogarmos com intensidade e transições, podemos colocar o jogo longe da nossa área. Estamos a atravessar uma boa fase, estamos bem o suficiente para vencermos o jogo. Temos de mostrar a nossa veia ofensiva. A nossa tarefa para amanhã será exatamente essa, colocar em prática o nosso jogo para vencermos o jogo"

Benfica entra para vencer

"O campeonato é o objetivo prioritário para todas as equipas, mas como já disse anteriormente, o Benfica entra para vencer em todas as competições em que está inserido. Numa competição a eliminar, a situação é sempre diferente, uma vez que a margem de erro é diferente do campeonato. Estamos totalmente focados no jogo de amanhã. Vamos manter o foco no jogo de amanhã para tentarmos vencer e seguir para a próxima ronda da Liga Europa."

O Toulouse - Benfica está marcado para esta quinta-feira, a partir das 17h45. Na primeira mão os encarnados venceram por 2-1.