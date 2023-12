Toni: "João Neves faria bem em ficar mais um ano no Benfica"

Mais um ano no Benfica só faria bem a João Neves. O conselho do antigo treinador das águias Toni, numa altura em que as notícias que chegam de Inglaterra apontam para uma ofensiva do Manchester United pelo médio nascido em Tavira.

“Tem 19 anos, mas já com uma maturidade muito grande. Em termos técnicos diria que o João faria bem em ficar mais um ano no Benfica” diz Toni à Renascença, complementando que, no plano da gestão do clube, “naturalmente que quem está à frente do Benfica é um homem do futebol e Rui Costa saberá melhor do que ninguém gerir esta situação do João Neves”.

Já sobre Di Maria, com direito a férias natalícias prolongadas – o extremo argentino só regressa após a passagem de ano – Toni admite que se trate de uma situação há muito acordada entre jogador, presidente e equipa técnica do Benfica.

“Tudo isso passa pela forma de gerir um grupo, pelos compromissos dentro do grupo, compromissos entre o jogador e o seu treinador, o jogador o seu presidente. É algo que poderia estar já implícito; não foi uma decisão de agora, mas provavelmente já teria sido tomada há muito tempo”, considera.