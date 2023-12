João Neves e Benfica podem não resistir aos milhões do Manchester United

Abel Xavier acredita que o Manchester United pode tentar João Neves a trocar o Benfica pela Premier League, mesmo em fase de reestruturação.

O jornal britânico "Mirror" colocou o médio internacional português, de 19 anos, entre as prioridades do United no mercado de inverno. Em declarações a Bola Branca, Abel Xavier admite que os ingleses têm argumentos para convencer João Neves a deixar a Luz de forma precoce.

"Acredito que o Manchester United poderá oferecer um patamar conjunto, não só de crescimento individual, mas também de crescimento estrutural do próprio clube. Obviamente que tem capacidade financeira para fazer uma proposta muito importante pelo João Neves", assinala.



Por outro lado, o antigo jogador do Benfica também confia que João Neves não teria problemas em adaptar-se em Manchester, "pelos valores de maturidade que apresenta", mesmo sendo ainda tão jovem, e que.o processo de reestruturação do United não o prejudicaria.

"Pode enquadrar-se em qualquer estrutura. Uma estrutura a refazer, também com jogadores experientes, em que ele pode trazer esta frescura, maturidade e atitude competitiva invulgar para a idade dele. Estamos a falar de um jogador bastante versátil dentro da estrutura", vinca.

Milhões ingleses podem furar blindagem

A Premier League também não assustaria o jovem médio: "Ele pensa e executa muito rápido. Jogando noutro quadro competitivo, só poderá melhorar. Tem todas as características intactas para poder progredir."

Abel Xavier considera que o Benfica fez bem em proteger-se quando renovou com João Neves, aumentando-lhe salário e blindagem. Contudo, reconhece que pode ser insuficiente se um clube como o Manchester United acenar com os 120 milhões de euros da cláusula de rescisão: "Estas questões pesam muito para a realidade do futebol português."

João Neves estreou-se pela equipa principal do Benfica na temporada passada e assumiu-se logo como um dos jogadores mais importantes para Roger Schmidt. Esta época, é titular indiscutível, com 25 jogos, em que somou um golo e uma assistência. Tem contrato até 2028.