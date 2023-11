Valdo quer ver João Neves "nas mãos de Pep Guardiola"

Valdo, antigo jogador do Benfica e da seleção brasileira, deseja ver João Neves “nas mãos do melhor treinador do mundo, Pep Guardiola”.

Depois da "cunha" de Bernardo Silva no Manchester City, de Bruno Fernandes ter revelado que gostaria de ter Neves a seu lado e de o Manchester United o ter observado no dérbi, o antigo médio revela, em entrevista a Bola Branca, que preferia ver o jovem de azul claro.

“Ter Bernardo Silva e Bruno Fernandes a dizer que gostavam de o ter como colega nos seus clubes tem de ser muito gratificante para o João. Eu, como adepto de João Neves, se ele sair do Benfica, espero que vá para as mãos do melhor treinador do mundo, Pep Guardiola”, afirma.

É preciso saber escolher a "noiva" certa

Valdo deixa um conselho a João Neves: é importante saber escolher o próximo passo na carreira. O brasileiro traça um paralelismo com outro atleta formado no Seixal, para alertar o médio de 19 anos.

“O mais importante, neste momento, é a escolha que fará para o seu futuro. Temos o exemplo de João Félix, que, na minha opinião, escolheu mal o seu trajeto em termos desportivos, quando foi para o Atlético. A escolha é muito importante neste momento”, avisa Valdo.

O antigo jogador do Benfica antecipa um futuro “brilhante e risonho” ao jovem médio encarnado, até porque “ter, aos 19 anos, a atenção dos grandes clubes, é algo que todos querem”.

“Se o Benfica o perdesse o João no mercado de inverno, algo que não acredito, seria uma baixa tremenda. É muito difícil segurá-lo, porque há muito dinheiro no futebol. Se não for o Manchester United, outro clube da mesma dimensão, ou maior, vai chegar e pagar”, diz à Renascença.

João Neves tem despertado o interesse dos clubes ingleses. O United chegou mesmo a enviar um observador ao dérbi entre Benfica e Sporting, para analisar o médio. O internacional português, de 19 anos, tem no contrato uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.