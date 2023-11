Bernardo sobre João Neves. "Se puder meto uma cunha para ele ir para o City"

Bernardo Silva gosta de João Neves e gostaria de tê-lo no Manchester City.

Em declarações aos jornalistas, esta segunda-feira, à margem da gala das Quinas de Ouro, Bernardo mostra-se "muito feliz" por João Neves e demais jovens "que vão aparecendo no Benfica e na seleção", e pisca o olho ao médio.

"Jogadores com qualidade podem jogar em qualquer campeonato. Vejo-o focado no clube, é o mais importante neste momento. É muito novo, com futuro promissor pela frente. Integrou-se da melhor forma na seleção, mais um para ajudar a tentar ganhar o Europeu se o selecionador assim achar. Se puder meto uma cunha para ele ir para o Manchester City", atira.

O grande sonho de Bernardo

Neves vai na segunda convocatória consecutiva, o que aumenta a esperança de ir com a seleção ao Euro 2024. Já Bernardo, salvo imprevisto, é presença quase certa na lista final. Depois de "um apuramento muito positivo", o criativo da seleção frisa que a equipa quer "dar mais uma vez um orgulho ao país e tentar ganhar a competição":

"Somos candidatos e vamos olhar jogo a jogo. Não vale a pena imaginarmo-nos já com a taça na mão. Vale a pena ver o sorteio e analisar os adversários. Com muita ambição, não vamos fugir à responsabilidade, com esta geração e jogadores tão bons vamos tentar lutar pelo título."



Bernardo Silva falhou o Euro 2016 por lesão e sonha, agora, estar presente numa grande conquista. O maior sonho do médio do City e da seleção, no entanto, é outro ainda.

"A nível de clube, estamos a tentar criar um legado de uma das melhores equipas do futebol inglês. A nível de seleção, tenho grande ambição de um dia ganhar um Mundial", revela.