Feyenoord confirma interesse do Benfica em Kokçu e abre a porta ao turco

Dennis te Kloese, diretor desportivo do Feyenoord, admite que este "pode ser o momento certo" para transferir Kokçu e confirma que "o Benfica está interessado".

O clube português, no entanto, não está sozinho na corrida pelo médio turco, foi considerado o melhor jogador do campeonato neerlandês. "É o jogador que desperta maior interesse", assume, em entrevista ao jornal "Algemeen Dagblad".

O dirigente do clube campeão dos Países Baixos dá a entender que dificilmente Kokçu continuará em Roterdão, recordando que "não saiu na última época, ao contrário do que aconteceu com muitos do seus colegas".

"Houve abordagens no inverno, mas não o quisemos perder. Agora pode ser o momento certo, mas só se for benéfico para todas as partes", acrescenta.