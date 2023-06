Benfica prepara-se para bater recorde por Kokçu

Orkun Kokçu é alvo prioritário do Benfica e, de acordo com o jornal "A Bola", Rui Costa estará disponível para bater um recorde e oferecer mais do que os 24 milhões de euros investidos em Darwin Nuñez, transferência mais cara da história do clube. O "Record" fixa que a proposta será de 30 milhões de euros, por 80% do passe do médio turco.

Kokçu, nomeado melhor jogador da liga neerlandesa, estará interessado em trocar o Feyenoord pelo Benfica e os campeões dos Países Baixos também já estarão a par do desejo do jogador, mas exigem 40 milhões de euros para libertar o médio.