"FC Porto foi um exemplo e deu mais valor ao título do Benfica"

Tiago Mendes não tem dúvidas de que o Benfica foi "a melhor equipa" e, por isso, merece a conquista do título em Portugal. No entanto, o antigo jogador dos encarnados destaca a perseverança do FC Porto como um fator que dá maior valor ao sucesso da equipa de Roger Schmidt. "Ganhou a melhor equipa, a que esteve melhor durante toda a época. Uma palavra especial para o Porto, que nunca desiste, é um exemplo (...) O Porto foi um exemplo e deu mais valor à conquista do Benfica", diz Tiago, em declarações à SportTV, em Budapeste, na Hungria, antes da final da Liga Europa, que se realiza esta quarta-feira, entre a Roma e o Sevilha. O antigo internacional português destaca o papel de Sérgio Conceição na campanha do FC Porto e aponta o treinador como elemento indispensável naquela estrutura: "O Sérgio caracteriza isso mesmo, a mensagem que ele passa, a maneira como ele vive os jogos faz-nos sentir a nós, que estamos fora, imagino aos jogadores, que nada está perdido até realmente estar perdido".

O nome do treinador do FC Porto volta a ser associado a interesse de clubes italianos, nomeadamente o Nápoles, e Tiago avalia tal situação como natural, dada a qualidade do seu trabalho e o estatuto de que Sérgio Conceição goza em Itália. "O Sérgio está preparado para tudo. É um treinador muito competente em todas as facetas. Obviamente que ele tem mercado em Itália. Fala-se do Nápoles, mas ele terá Inter e Lazio, pelo que foi como jogador naqueles dois clubes. Será uma decisão do Sérgio. Conheci-o como jogador e admiro-o muito como treinador", refere.