Nápoles pensa em Sérgio Conceição para substituir Spalletti

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, está de regresso ao radar do Nápoles para assumir o cargo de treinador, segundo o jornalista italiano especialista no mercado de transferências Gianluca Di Marzio.

O treinador dos dragões esteve na órbita de interesses do clube italiano há dois anos, no verão de 2021, mas acabou por renovar contrato com o FC Porto.

Na altura, o Nápoles falhou o apuramento para a Champions e isso foi um dos principais fatores que levou Sérgio Conceição a recusar essa possibilidade e renovar com os dragões. No entanto, o Nápoles entra na próxima época como cabeça de série na fase de grupos da prova e como campeão em título na Serie A.

Segundo a publicação, o clube estaria disposto a pagar 6 milhões de euros a Sérgio Conceição.

Thiago Mota, do Bolonha, e Vincenzo Italiano, da Fiorentina, são outros treinadores apontados ao cargo.

Sérgio Conceição, de 48 anos, está na sexta temporada ao serviço do FC Porto. Apesar de ter falhado o título de campeão, os dragões venceram a Supertaça e a Taça da Liga e podem ainda levantar a Taça de Portugal, no próximo domingo.

Nos dragões, o treinador já levantou nove troféus: três campeonatos, duas Taças de Portugal, três Supertaças e a primeira Taça da Liga da história do clube.