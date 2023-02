"O nosso vizinho Chiquinho está a fazer uma época de sonho"

A crescente importância de Chiquinho no Benfica, após a saída de Enzo Fernández para o Chelsea, é motivo de orgulho para as gentes de Vizela. O médio tem mostrado competência e, na casa do Benfica, já todos falam do "vizinho que está a fazer uma época de sonho", desde janeiro.

José Maria Alves, vice-presidente da filial, considera que o jogador "tem assumido muito bem" a tarefa que Roger Schmidt lhe entregou e até atira que, antes desta nova missão, "não estava a jogar no lugar certo".

Em entrevista a Bola Branca, o dirigente também afirma que o regresso de Gonçalo Guedes foi recebido em Vizela com muita satisfação.

"Muita alegria, é um jogador que traz uma dinâmica muito forte ao Benfica. É da casa e vê-se que, quando leva a bola, também leva a equipa atrás. É cinco estrelas", defende José Maria Alves.

Mas também Gonçalo Ramos e António Silva são muito queridos pelos adeptos encarnados de Vizela. Com destaque para o defesa-central, "o nosso menino", como é carinhosamente tratado.

Quem não escapa à onda de elogios é Roger Schmidt, um treinador que "trouxe uma dinâmica fabulosa": "Os jogadores corriam, mas não rendiam. Este ano, toda a gente rende. É espetacular."

70% de adeptos do Benfica frente ao Vizela

Os adeptos da casa do Benfica em Vizela poderão ver a equipa ao vivo, no sábado, quando os encarnados visitarem o clube da cidade, a contar para a 22.ª jornada do campeonato.

José Maria Alves antecipa um embate difícil como o da primeira volta, que terminou com triunfo das águias, por 2-1, já nos descontos e de grande penalidade.

Contudo, assegura que aos encarnados "não faltará apoio". O estádio do Vizela "terá 70%" de espectadores" afetos ao conjunto que lidera o campeonato e que, se quiser ser campeão, "terá de ganhar".



O Vizela-Benfica está marcado para sábado, às 20h30. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.