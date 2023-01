Ex-treinador do Flamengo destaca "potencial de crescimento" de Hugo Souza

Dorival Júnior acredita no "potencial" de Hugo Souza, guarda-redes que, segundo o jornal "Record", está a caminho do Benfica, para concorrer com Vlachodimos, em face da iminente saída de Helton Leite.

Em entrevista a Bola Branca, o ex-treinador dos cariocas, que os levou à conquista da Taça Libertadores, pede "paciência" para Hugo Souza, de 23 anos (24 no dia 31 de janeiro). Dorival Júnior garante que a notícia da eventual transferência do "goleiro", que está ligado ao Flamengo desde a formação, para o clube encarnado não surpreende.

"É um garoto que subiu cedo na equipa do Flamengo. Tem capacidade para crescer, tem potencial. Mas temos de ter calma. E com trabalho pode ocupar [um lugar na baliza do Benfica]. Não é por acaso que faz parte do Flamengo há tanto tempo. Acredito muito neste guarda-redes e não fico surpreendido. Até porque ele já esteve próximo também das seleções brasileiras e sempre se destacou categoria a categoria", explica.

Dorival Júnior elogia Hugo Souza e confia que "é uma questão de tempo" para que o jovem guarda-redes se afirme, em definitivo, a nível sénior.



"Tem boa visão, evoluiu na saída de bola, é rápido, é alto e aproveita isso. Sendo grande não é lento. Tem tudo para continuar a crescer. Foi lançado na equipa titular num momento de instabilidade [baixas devido à covid-19] mas deu uma boa resposta, é uma questão de tempo", finaliza.

Segundo o "Record", o acordo com o Flamengo está praticamente fechado e Hugo Souza deverá rumar à Luz por cerca de 1,3 milhões de euros.