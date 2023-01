Benfica perto de contratar guarda-redes do Flamengo

O Benfica está muito perto de contratar Hugo Souza, guarda-redes do Flamengo, para fazer concorrência a Odysseas Vlachodimos.

De acordo com o jornal "Record", o acordo está praticamente fechado e o guarda-redes brasileiro, de 23 anos, deverá rumar à Luz por cerca de 1,3 milhões de euros. Souza esteve a um passo do Vissel Kobe, do Japão, no entanto, o negócio caiu à última hora. Agora, o destino é a Europa.

Hugo Souza tem contrato com o Flamengo, de Vítor Pereira, até 2025. Apesar de ser suplente de Santos, disputou 31 jogos em 2022.

Falta apenas colocar Hélton Leite. O guarda-redes brasileiro, de 32 anos, tem propostas de Brasil, Espanha e Itália, todas por empréstimo, modelo de negócio que não interessa ao Benfica, que pretende vendê-lo.

Nem nas taças Hélton Leite conta para Roger Schmidt. O ex-Boavista tem apenas um jogo disputado esta época, com o treinador alemão.