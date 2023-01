Roger Schmidt. Rafa e Grimaldo aptos para defrontar Sporting

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, confirma que Grimaldo e Rafa estão disponíveis para o dérbi contra o Sporting.

“Todos os jogadores estiveram no treino”, confirma Schmidt.

O técnico confirma, entretanto, que os dois mais recentes reforços (Casper Tengstedt e Andreas Schjelderup) não estão disponíveis para a partida porque vieram de uma paragem de seis semanas e precisam de tempo para se adaptar e conhecer a equipa e os colegas e ganhar forma física.

Sobre o que espera para a partida contra os leões, o técnico dos encarnados diz “Espero futebol de topo, de ataque. Será jogo difícil, mas queremos ganhar”.

“Sabemos que temos de dar tudo, tentamos sempre estar no máximo, temos de nos focar no nosso plano e podemos vencer a qualquer equipa”, acrescentou.

Já quanto ao adversário, Schmidt confirma que o Sporting é uma equipa que “tem qualidade em todas as posições, jogam com três avançados, dois médios e cinco atrás. Sabemos jogar contra estas equipas. Não estamos tão focados no adversário, mas sabemos da qualidade”.

O técnico das águias não tem dúvidas: “Se queremos ser campeões, temos de fazer muitos pontos, temos estado bem, mas nada está garantido, temos de continuar a ganhar jogos e lutar pelos três pontos”.

O Benfica - Sporting está marcado para este domingo, a partir das 18h00. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.