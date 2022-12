Vasco da Gama interessado em Helton Leite

O Vasco da Gama está interessado em Helton Leite. De acordo com o jornal "O Globo", os dirigentes do clube carioca estão a reunir informação sobre a situação do guarda-redes para avaliar a possibilidade de fazer uma oferta ao Benfica.

Helton, de 32 anos, tem contrato até 2025. O guarda-redes brasileiro é suplente de Vlachodimos e esta época tem apenas um jogo realizado. O jornal "O Jogo" noticiou no início de dezembro que o jogador está descontente com a escassa utilização e pretende deixar o Benfica.

A cumprir a terceira temporada na Luz, depois de duas épocas no Boavista, Helton Leite só teve utilização regular em 2020/21, com 26 jogos disputados.

O Vasco está de regresso ao Brasileirão e está no mercado por um guarda-redes para assumir o lugar que foi de Thiago Rodrigues, na temporada passada. O guarda-redes, de 34 anos, foi o titular na campanha que terminou com a promoção do clube, mas não chegou a acordo para renovar contrato.