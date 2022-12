O guarda-redes Helton Leite quer deixar o Benfica em janeiro, segundo o jornal "O Jogo".

O guardião brasileiro de 32 anos está desagradado por não estar a jogar a fase de grupos da Taça da Liga e pretende dar um novo rumo à carreira.

Helton, na sua terceira época no Benfica, fez apenas um jogo esta temporada, frente ao Caldas para a Taça de Portugal. Na Taça da Liga, o treinador Roger Schmidt apostou no titular Vlachodimos para os dois jogos já realizados, frente ao Estrela da Amadora e Penafiel.

Na primeira das três épocas no Benfica, Helton assumiu a titularidade da baliza durante meia temporada, tendo realizado um total de 26 jogos em 2020/21. No total, leva 34 jogos no clube.

Antes, Helton Leite passou pelo Boavista durante duas épocas, onde teve a sua primeira experiência europeia. Passou ainda pelo Botafogo, São Caetano, Criciúma e Grémio.