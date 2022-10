Benfica recebe Juventus com os oitavos da Champions à vista

O Benfica pode assegurar o acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões esta noite, na receção aos italianos da Juventus, que está obrigada a vencer no Estádio da Luz, na quinta jornada do Grupo H.

Um triunfo deixa automaticamente os encarnados com lugar garantido na próxima fase da Champions, embora um empate também possa servir, caso, no outro encontro do agrupamento, o Maccabi Haifa não consiga bater em França o Paris Saint-Germain.