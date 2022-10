Juventus viaja para Lisboa com muitas baixas

O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, convocou 20 jogadores para a deslocação a Lisboa para defrontar o Benfica, na Liga dos Campeões, com várias baixas de peso.

A "Vecchia Signora" tinha várias dúvidas, mas ninguém recupera a tempo.

Leandro Paredes, Dí Maria, Bremer, Paul Pogba, De Sciglio, Kaio Jorge, Aké e Chiesa ficam fora da convocatória por lesão.

Para colmatar as ausências e compor o grupo, Allegri convocou Samuel Iling, jovem avançado inglês de apenas 19 anos, que se estreou na equipa principal da Juventus na última jornada da Serie A frente ao Empoli.

O Benfica, que lidera o grupo H com os mesmos 8 pontos do Paris Saint-Germain, recebe a Juventus nesta terça-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.

Em caso de vitória, as águias seguem em frente para os oitavos de final. O empate será também suficiente, mas apenas caso o Maccabi Haifa não vença o PSG em Paris.