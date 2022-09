Benfica solidário com criança sem camisola em Famalicão

O plantel principal do Benfica solidarizou-se com o jovem adepto impedido de vestir a camisola do clube em Famalicão.

Uma criança de 10 anos foi obrigada a assistir ao Famalicão – Benfica, da I Liga, sem a camisola do Benfica vestida.

Este incidente levou a críticas do Benfica, do presidente da Liga e do secretário de Estado do Desporto. Já o Famalicão exige pedido de desculpas.

A própria Liga decidiu ainda realizar uma reunião com os diretores de segurança de todas as equipas da I Liga.