O presidente do Benfica, Rui Costa, explica a adaptação falhada de Roman Yaremchuk com a barreira linguística e a guerra na Ucrânia.

"As pessoas não fazem a menor ideia do que este rapaz passou ao longo desta última época", declara Rui Costa, em entrevista à BTV, exibida esta sexta-feira, quando questionado sobre a saída do avançado ucraniano, um ano depois de ter custado 17 milhões de euros por 75% do passe.

