Club Brugge confirma contratação de Yaremchuk ao Benfica

A distribuição do valor relativo ao mecanismo de solidariedade para clubes de formação fica a cargo do Club Brugge, ao passo que o Benfica fica encarregado de pagar serviços de intermediação de 5% do valor da venda, deduzidos do montante de solidariedade.

O Benfica também oficializou a venda de Yaremchuk em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em que revelou os contornos do negócio.

Previamente ao acordo com o Brugge, o Benfica adquiriu 20% do passe de Yaremchuk que ainda eram detidos pelo Gent, por três milhões de euros.

Roman Yaremchuk chegou ao Benfica no verão de 2021, proveniente do Gent, por 17 milhões de euros, depois de ter brilhado no Europeu. No entanto, não confirmou as expectativas e, agora, deixa a Luz com somente nove golos marcados e cinco assistências em 47 jogos.



Esta época, com a aposta em Gonçalo Ramos e a subida de Henrique Araújo à equipa principal, mais a contratação de Petar Musa, Yaremchuk ficou sem espaço nas contas de Roger Schmidt (o novo treinador tem, ainda, ao dispor Rodrigo Pinho, que também poderá sair).

Segue, portanto, para o Club Brugge, adversário do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões. Belgas e portistas defrontam-se no Estádio do Dragão a 13 de setembro e na Bélgica no dia 26 de outubro.