Gaspar Ramos: "16 milhões de Yaremchuk facilitam negócio de Ricardo Horta"

Roger Schmidt ainda não esqueceu Ricardo Horta e o antigo chefe do departamento de futebol do Benfica, Gaspar Ramos, não descarta a possibilidade de Rui Costa fazer uma última tentativa junto do presidente do Braga, António Salvador, para ir ao encontro do desejo do treinador.

Gaspar Ramos admite que o encaixe de 16 milhões de euros, realizado pelo Benfica com transferência de Yaremchuk para o Club Brugge, pode conduzir a um final feliz na novela Ricardo Horta.

“Penso que esse é o objetivo, desfazer-se de um jogador que, provavelmente, face à ideia do treinador, não atinge os seus objetivos e ir buscar outro que renda e produza dentro do modelo de jogo que o treinador quer, tem implementado e pretende melhorar o rendimento. Digamos que o Horta é um dos jogadores que, provavelmente, vinha preencher as falhas que o treinador entende que ainda existem na equipa”, declara Gaspar Ramos numa entrevista a Bola Branca.

O antigo dirigente do Benfica aguarda por algumas saídas do plantel até ao fecho do mercado a 1 de setembro.

Na opinião de Gaspar Ramos, as transferências de Weigl e Taarabt são inevitáveis para reduzir os encargos mensais na Luz e, quanto a reforços, diz não acreditar em soluções de última hora.

“Não é à pressa que se resolvem problemas. O plantel está mais ou menos equilibrado e o Benfica tem é de se desfazer de jogadores que estão a elevar a folha salarial. É preciso reduzi-la. No caso do Weigl, acho que o objetivo é esse, provocar uma descida da folha salarial face ao elevado ordenado que recebe. Não é pela falta de valor, porque ele tem efetivamente muito valor. Essa é a orientação, mas há outros casos como o Taarabt, que necessitam de sair, que têm ordenados elevados e que, naturalmente estão em excesso no plantel que, penso, não terá mais de vinte e seis jogadores”, declara.