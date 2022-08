Kandaurov: "Nesta altura o Benfica é mais forte que o Dínamo de Kiev"

O Dínamo de Kiev vai receber o Benfica na 1ª mão do playoff, da liga dos Campeões, na Polónia, mas "terá muita gente" a apoiá-lo. O ucraniano, Serhiy Kandaurov, antigo jogador dos encarnados, reconhece a Bola Branca que "será complicado e difícil", jogar nas atuais circunstâncias e por força de uma guerra que continua a acontecer.

Apesar de ter passado pelas duas rondas anteriores com sucesso, mas sem competição interna, o ex-médio do Benfica atribui a grande dose de favoritismo à equipa de Roger Schmidt.

"O Dínamo não é mais fraco, mas eu vi todos os jogos de pré-época e nesta altura o Benfica é mais forte, tecnicamente e como equipa. Mas no futebol não basta dizer que é assim, por vezes equipa que está pior pode ganhar", concretiza o ex-jogador.

Numa análise ao adversário dos encarnados, Kandaurov fala de um Vitaliy Buyalskyy, como "o melhor no último jogo", sem esquecer o avançado Viktor Tsygankov, que no entanto, tem "sempre muitas lesões". Contudo aponta-os como "os melhores jogadores" do Dínamo de Kiev. Na defesa defensiva pontificam dois centrais jovens, Zabarnyi de 19 anos e Syrota de 22, ambos internacionais A, e que "são bons", embora o antigo internacional da Ucrânia, que jogou 4 épocas no Benfica, sublinhe que nas águias "os atacantes são muito melhores".

O Dínamo de Kiev-Benfica, joga-se esta 4ª feira na Polónia, às 20 horas. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.