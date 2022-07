Benfica já está no Algarve para novo estágio

O plantel do Benfica já aterrou no Aeroporto de Faro para arrancar o estágio de pré-época no Algarve.

O presidente Rui Costa está com a comitiva encarnada, depois de terminado o estágio em Inglaterra.

Enzo Fernández, hoje anunciado oficialmente como reforço do Benfica, deverá juntar-se à equipa no estágio.

O Benfica vai disputar dois amigáveis no Algarve: o primeiro, na sexta-feira, frente ao Nice, e contra o Fulham, de Marco Silva, no domingo. Ambos os jogos disputam-se no Estádio Algarve.