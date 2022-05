Diogo Luís aconselha Roger Schmidt. "É importante que não tome decisões pelo que lhe dizem"

Roger Schmidt "não deve tomar decisões pelo que lhe dizem", mas só depois de conhecer realmente os jogadores que estão ligados às águias contratualmente.

A Bola Branca, o ex-jogador do Benfica, Diogo Luís, alerta para os custos futuros de uma mudança radical, deixando mesmo a pergunta sobre o que sucederá "se daqui por seis meses as coisas não correrem bem?".

O problema da ala esquerda

Antigo lateral esquerdo, reconhece que há posições carenciadas, como a que tem sido ocupada por Grimaldo. Se o espanhol ficar, é preciso uma opção. Se sair, "são precisas duas soluções".

Com Jorge Jesus e um sistema de cinco defesas, Gil Dias era a alternativa a Grimaldo. Com Nélson Veríssimo e o regresso à linha de quatro defesas, André Almeida e Lázaro chegaram a ser utilizados como alternativa ao espanhol.

Diogo Luís reconhece que o alegado desinteresse do Barcelona no jogador que as águias foram buscar à Catalunha pode ser "frustrante para todos". O defesa, que tem sido dono e senhor do lugar à esquerda, pode não ter conseguido gerir a expetativa criada com uma possível transferência.