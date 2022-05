"Gotze é um jogador ao nível da dimensão do Benfica"

Contratar Mario Gotze ao PSV e satisfazer um pedido de Roger Schmidt será uma operação semelhante à que Rui Costa protagonizou quando foi a Saragoça, em 2008, buscar Pablo Aimar.

Nuno Félix, consultor de clubes alemães, não compara os dois, mas estabelece a dimensão desportiva para justificar a eventual aposta dos encarnados no avançado do PSV.

"Gotze tem uma qualidade extraordinária. É conhecido na Alemanha como o mais latino dos alemães, pelo que não terá dificuldade em adaptar-se", começa por dizer o especialista, em entrevista a Bola Branca.

A chegada do internacional germânico não será de todo simples e poderá enfrentar "mais dificuldades", quando compararmos as diferenças entre o futebol português e o neerlandês. Nuno Félix esclarece que no campeonato português Gotze "não terá tanto espaço, nem tempo" para explanar o seu futebol, como o que teve estas épocas nos Países Baixos. Porém, é um interveniente "com recursos técnicos e capacidade de finalização" acima da média.