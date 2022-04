Gaspar Ramos espera que jogo em Liverpool seja ponto de viragem no Benfica

Gaspar Ramos, antigo dirigente do Benfica, espera que o empate em Anfield, contra o Liverpool, seja um ponto de viragem no clube encarnado.

O antigo responsável pelo departamento de futebol do clube da Luz defende que, para lutar pelo título em Portugal, o atual plantel precisa de ser retocado. Gaspar Ramos valoriza o desempenho da equipa na eliminatória com o Liverpool, apesar do afastamento da Liga dos Campeões.



"As vitórias morais não servem, mas face à situação que o Benfica tem vivido, nós benfiquistas podemos realmente ficar contentes. Tanto no jogo cá, como em Liverpool, o Benfica teve uma prestação honrosa. O treinador utilizou o modelo tático ideal para jogar com o Liverpool. Os jogadores interpretaram muito bem e tiveram uma atitude digna", analisa, em entrevista a Bola Branca.

Gaspar Ramos ainda não vê o Benfica "com estirpe de campeã absoluta, mas caminha para isso. Temos que encarar o futuro a partir deste jogo. As pessoas normalmente são derrotistas, mas eu acho que o Benfica tem um plantel relativamente bom, que precisa de retoques para ser capaz de disputar títulos".