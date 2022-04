Com honra, mas sem glória. Benfica despede-se da Champions com empate em Anfield

O Benfica alimentou a esperança de uma reviravolta épica em Anfield, mas despede-se da Liga dos Campeões com um empate honroso a três golos em casa do Liverpool, um dos principais candidatos ao título.

As águias foram a jogo na máxima força e com Diogo Gonçalves no lugar de Rafa Silva, que falhou a deslocação por lesão.

O mesmo não se pode dizer dos "reds". Face à vitória por 3-1 no Estádio da Luz, o jogo frente ao Manchester City a meio da eliminatória e a proximidade para um novo jogo frente aos "citizens" para as meias-finais da Taça de Inglaterra, no próximo sábado, Jurgen Klopp rodou sete jogadores.

Figuras como Salah, Sadio Mané, Thiago, Fabinho, Van Dijk, Robertson e Trent Alexander-Arnold começaram no banco de suplentes e deram lugar a alguns jogadores menos utilizados: Gomez, Tsimikas, James Milner, Henderson, Diogo Jota e Firmino.

A primeira grande oportunidade do jogo até foi do Benfica, com um remate de fora da área de Everton, mas os "reds" marcaram primeiro, num filme repetido da primeira mão. Konaté voltou a saltar mais alto num canto e cabeceou para golo, aos 21 minutos de jogo.