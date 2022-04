Nélson Veríssimo e a possível venda de Darwin Núñez. "Temos de aceitar"

Nelson Veríssimo, treinador do Benfica, reconhece que não há nada a fazer se o Benfica decidir vender Darwin Núñez.

"Se no final da época o Benfica tiver interesse em transferi-lo, temos de aceitar", diz o técnico, na conferência de antevisão à deslocação a Liverpool, onde reconheceu as melhorias do uruguaio, que desde que chegou ao Benfica, em 2020, já apontou 45 golos.

"É a lei do mercado. Jogadores como Darwin são de manter, mas estamos num mercado de concorrência em que os clubes também precisam de dinheiro para a sua gestão diária". Darwin Núñez custou, ao Benfica, 24 milhões de euros.

Nos últimos anos o Benfica tem feito vendas de milionárias de jogadores, o que também motivou a comparação de Veríssimo entre Darwin e João Félix.

Darwin Núñez leva 31 golos esta época, em 36 jogos disputados. No último jogo foi responsável pelos três golos do Benfica contra o Belenenses SAD e antes disso marcou o único golo dos encarnados na derrota, na Liga dos Campeões, por 1-3, na receção ao Liverpool.

"A evolução muito grande dele esta época está a suscitar a cobiça de vários clubes", diz Veríssimo. Estas declarações são atestadas pelas palavras de Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, que na antevisão ao confronto da 2.ª mão dos quartos de final, também elogiou o avançado.

"É duro, fez frente ao Konaté, é fisicamente forte, rápido. Foi muito tranquilo na hora de marcar. Se ele continuar com saúde terá uma grande carreira", diz Klopp.