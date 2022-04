Jurgen Klopp: "Darwin é um rapaz bem parecido e um bom jogador"

Convidado a avaliar Darwin Nuñez, Jurgen Klopp não poupou elogios ao avançado do Benfica, mas, antes de expor a sua opinião sobre as qualidades técnicas do uruguaio, começou por apresentar uma consideração estética.

"É um jovem muito bem parecido e também é um belo jogador", disse, acompanhado por um sorriso que serviu de introdução a uma análise mais séria.

"É muito bom jogador. Já o conhecia, claro, mas ele jogou à minha frente [na terça-feira]. É duro, fez frente ao Konaté, é fisicamente forte, rápido. Foi muito tranquilo na hora de marcar. Se ele continuar com saúde terá uma grande carreira", acredita Jurgen Klopp.

Darwin marcou o golo do Benfica no jogo da 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, que terminou com vitória do Liverpool, por 1-3. O uruguaio, de 22 anos, é o melhor marcador dos encarnados com 31 golos e o melhor marcador da I Liga, com 24.

O gosto de Luis Díaz pelo treino

Ainda bem colocado na lista de goleadores do campeonato português está Luis Díaz - 14 golos. O antigo jogador do FC Porto, contudo, já não marcará mais esta temporada na competição, depois de ter sido transferido para o Liverpool no mercado de janeiro.