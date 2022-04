João Alves: "Vejo o Benfica a sair com dignidade da Liga dos Campeões"

Darwin Nuñez, que fezo único golo das águias no jogo da 1.ª mão e fez um "hat-trick" à Belenenses SAD , volta a ter palco para se mostrar aos muitos interessados. O "luvas pretas" junta-se aos muito admiradores do goleador uruguaio, acrescentando que com "os olhos postos nestas competições", o ponta de lança volta a ter espaço para "dar passos em frente" na sua carreira.

A Bola Branca , o antigo jogador do Benfica não acredita que a equipa de Nélson Veríssimo seja "goleada em Inglaterra". No entanto, sublinha que é preciso "deixar em campo o que for preciso" para honrar o nome de um clube que está entre "as oito melhores da Liga dos Campeões".

Reverter a eliminatória após a derrota, por 1-3, no Estádio da Luz, não será simples, mas "há um mínimo de chances" de que o Benfica possa em Anfield bater o pé ao favorito Liverpool noOS quartos de final da Liga dos Campeões. Não sendo possível, João Alves sublinha que há que "sair com dignidade da competição".

No momento em que o internacional uruguaio está a ser associado à possibilidade de sair, ganham força as notícias de que para chegar está Roger Schmidt. O treinador alemão tem aprovação de João Alves, que vê nele "prestígio e foco no futebol ofensivo".

O antigo jogador do Benfica alerta, contudo, que a sua eventual chegada terá de coincidir com o "corte com hábitos antigos". Concretizando, João Alves refere-se à importância de os encarandos terem "pessoas que não estejam habituadas ou não conheçam" o plantel encarnado. No fundo, o ex-jogador antecipa que esta poderá ser uma boa medida para fugir aos vícios do passado.