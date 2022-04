Valdo: "Benfica tem de reformular o plantel"

O Benfica deve aprender com os erros e não pode perder tempo. É necessária uma reformulação do plantel para que a próxima temporada possa vir a ser positiva.

Na ressaca da derrota caseira com o Liverpool (1-3), que torna muito difícil a continuidade nas provas europeias, o antigo craque do Benfica, Valdo, em declarações a Bola Branca, olha já para a próxima temporada.

Para o antigo internacional brasileiro, os encarnados têm muito trabalho pela frente com contratações e vendas de jogadores.

"A direção do Benfica tem de pensar numa reformulação, não há muito tempo para isso e nem vejo como possa ser este final de época. Há que aprender com os erros e preparar a próxima época em todos os sentidos. É necessário reformular, contratar e vender jogadores, que não é uma tarefa fácil", refere.

Confiança na direção do Benfica para a escolha de um novo treinador

Quanto à possibilidade do alemão Roger Schmidt assumir o comando técnico do Benfica na próxima temporada, Valdo deposita total confiança nas escolhas dos dirigentes encarnados.

"Só conheço o trabalho desse treinador do que fez no PSV, seria leviano da minha parte dizer se é bom ou mau. Com certeza, os responsáveis do Benfica conhecem muito mais do que eu e saberão tomar uma boa decisão".