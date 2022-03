Benfica de corpo e mente em Braga antes do Liverpool

Nelson Veríssimo vai montar a equipa do Benfica no jogo com o Sporting de Braga, com atenção redobrada à condição física dos seus jogadores. Quatro dias depois há jogo com o Liverpool, para a 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, e, centrado no desafio da I Liga, o treinador, que não teve alguns jogadores no treino nos últimos dias, devido aos jogos das seleções, tem uma ponderação a fazer.

"Temos os jogadores todos disponíveis para o jogo de amanhã, que é o mais importante. Em função da disponibilidade física dos jogadores, serão tomadas as melhores decisões", afirma, na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Braga, clube que na próxima semana, na quinta-feira, também tem jogo europeu, com o Rangers.

Com o segundo lugar ainda ao alcance - o Sporting tem seis pontos de vantagem -, Nelson Veríssimo espera um triunfo em Braga, mas reconhece que será um "jogo difícil, competitivo, com duas equipas à procura do resultado".