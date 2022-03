Otamendi regressa, Darwin falha último treino antes do Braga

Otamendi está de regresso ao Seixal, depois de ter estado ao serviço da seleção argentina, enquanto que Darwin Nuñez não voltou a tempo do último treino antes da deslocação a casa do Sporting de Braga.

O central argentino, um dos capitães de equipa, integrou o treino que já contou com praticamente todos os internacionais.

O melhor marcador do campeonato, Darwin Nuñez, já está em Portugal, mas não treinou com os restantes colegas de equipa. O ponta de lança não foi utilizado no último jogo da seleção do Uruguai, contra o Chile.

O Sporting de Braga-Benfica joga-se na sexta-feira a contar para a jornada 28. O jogo arranca às 20h15, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.