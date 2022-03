Rui Costa procura treinador estrangeiro para o Benfica

O presidente do Benfica, Rui Costa, já arrancou contactos com treinadores estrangeiros para perceber a sua disponibilidade para orientarem as águias na próxima temporada, segundo o jornal "Record".

Segundo a publicação, o dirigente encarnado procura um treinador que aposte na formação do clube e aposte em futebol ofensivo.

Andrea Pirlo e Andriy Shevchenko foram nomes associados ao Benfica em dezembro, após a saída de Jorge Jesus do cargo, mas a publicação não refere qualquer nome.

Nélson Veríssimo com futuro incerto

O treinador de 44 anos assumiu os comandos da equipa principal do Benfica depois da saída de Jesus, com acordo até ao final da temporada.

Nélson Veríssimo não conseguiu melhorar a classificação do Benfica no campeonato, que continua em terceiro, perdeu a final da Taça da Liga para o Sporting, mas destaca-se naLiga dos Campeões, com presença nos quartos de final após eliminar o Ajax.

A continuidade do técnico não está totalmente descartada. Nélson Veríssimo soma oito vitórias em 16 jogos pela equipa principal do Benfica.